В Кабуле смертник подорвался возле избиркома
29 октября, 2018, 09:42
В Кабуле смертник подорвался у штаб-квартиры Независимой избирательной комиссии Афганистана, нанеся ранения не менее шести людям
Как сообщает местная полиция утром 29 октября, это произошло рядом с автомобилем, который стоял перед зданием, где расположен штаб, информирует Радио Свобода.
Среди пострадавших – четверо сотрудников Независимой избирательной комиссии и двое полицейских. Взрыв произошел в момент, когда представители афганской власти начали подсчитывать голоса избирателей.
19 октября в провинции Кандагар решили отложить выборы и перенесли их на 29 октября после нападения боевиков "Талибана". В результате нападений боевиков во время предвыборной кампании в Афганистане погибло несколько десятков человек: как правоохранителей, так и гражданских.
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