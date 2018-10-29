 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Кабуле смертник подорвался возле избиркома


фото: REUTERS
В Кабуле смертник подорвался у штаб-квартиры Независимой избирательной комиссии Афганистана, нанеся ранения не менее шести людям

Как сообщает местная полиция утром 29 октября, это произошло рядом с автомобилем, который стоял перед зданием, где расположен штаб, информирует Радио Свобода.

Среди пострадавших – четверо сотрудников Независимой избирательной комиссии и двое полицейских. Взрыв произошел в момент, когда представители афганской власти начали подсчитывать голоса избирателей.

19 октября в провинции Кандагар решили отложить выборы и перенесли их на 29 октября после нападения боевиков "Талибана". В результате нападений боевиков во время предвыборной кампании в Афганистане погибло несколько десятков человек: как правоохранителей, так и гражданских.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2018 понедельник

больше новостей

29 октября, 2018 понедельник

28 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать