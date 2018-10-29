В Кабуле смертник подорвался возле избиркома

29 октября, 2018, 09:42

В Кабуле смертник подорвался у штаб-квартиры Независимой избирательной комиссии Афганистана, нанеся ранения не менее шести людям

Как сообщает местная полиция утром 29 октября, это произошло рядом с автомобилем, который стоял перед зданием, где расположен штаб, информирует Радио Свобода.

Среди пострадавших – четверо сотрудников Независимой избирательной комиссии и двое полицейских. Взрыв произошел в момент, когда представители афганской власти начали подсчитывать голоса избирателей.

19 октября в провинции Кандагар решили отложить выборы и перенесли их на 29 октября после нападения боевиков "Талибана". В результате нападений боевиков во время предвыборной кампании в Афганистане погибло несколько десятков человек: как правоохранителей, так и гражданских.