В Бразилии на выборах президента победил "Трамп из тропиков"
29 октября, 2018, 08:00
Кандидат от ультраправых сил Жаир Болсонару победил во втором туре президентских выборов в Бразилии
Об этом сообщает BBC News.
По данным местной избирательной комиссии, он набрал 55,2% голосов избирателей. Кандидат, который противостоял ему, Фернандо Хаддад получил 44,8% голосов. Хаддад представлял левых, которые находились у власти в стране более десяти лет.
За время избирательной кампании Болсонару получил в прессе прозвище "Трамп из тропиков", в том числе за свои гомофобные и расистские высказывания. Инаугурация нового президента Бразилии пройдет 1 января 2019 года.
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