В Бразилии на выборах президента победил "Трамп из тропиков"

29 октября, 2018, 08:00

Кандидат от ультраправых сил Жаир Болсонару победил во втором туре президентских выборов в Бразилии

Об этом сообщает BBC News.

По данным местной избирательной комиссии, он набрал 55,2% голосов избирателей. Кандидат, который противостоял ему, Фернандо Хаддад получил 44,8% голосов. Хаддад представлял левых, которые находились у власти в стране более десяти лет.

За время избирательной кампании Болсонару получил в прессе прозвище "Трамп из тропиков", в том числе за свои гомофобные и расистские высказывания. Инаугурация нового президента Бразилии пройдет 1 января 2019 года.