Украинского моряка освободили из пиратского плена

29 октября, 2018, 10:57

30 октября в Украину вернется украинский моряк швейцарского торгового судна MV Glarus, который захватили пираты у побережья Нигерии

Об этом 29 октября сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

"Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в Одессу", - написал министр.

Спасибо всем, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах. Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в Одессу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 октября 2018 г