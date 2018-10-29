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Украинского моряка освободили из пиратского плена


фото: thedefensepost
30 октября в Украину вернется украинский моряк швейцарского торгового судна MV Glarus, который захватили пираты у побережья Нигерии

Об этом 29 октября сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

"Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в Одессу", - написал министр.

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