Украинского моряка освободили из пиратского плена
29 октября, 2018, 10:57
30 октября в Украину вернется украинский моряк швейцарского торгового судна MV Glarus, который захватили пираты у побережья Нигерии
Об этом 29 октября сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.
"Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в Одессу", - написал министр.
Спасибо всем, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах. Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в Одессу.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 октября 2018 г
- Напомним, 22 сентября у побережья Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus, включая моряков с Филиппин, Словении, Румынии, Хорватии, Боснии и гражданина Украины.
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