Украинец получит за чемпионский бой самый большой гонорар в карьере
29 октября, 2018, 12:29
Украинец Сергей Деревянченко получит за проигранный американцу Дэниэлу Джейкобсу бой самый большой гонорар в карьере
Об этом сообщает ESPN.
Гарантированный гонорар Деревянченко составил $462,5 тыс. Джейкобс заработал $1,6 млн. Кроме гарантированного вознаграждения в $1 млн, американец получит $600 тыс. от телеканала HBO, который транслирует его поединки в США.
В бою за вакантный титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) украинец проиграл американцу раздельным решением судей. Двое из них отдали победу Джейкобсу, один насчитал преимущество Деревянченко.
В первом раунде украинский боксер побывал в нокдауне, однако в итоге смог пройти всю дистанцию боя.
- Сергей Деревянченко проиграл бой против Дэниэла Джейкобса 27 октября в Нью-Йорке.
- Боксеры бились за вакантный пояс IBF, который летом отобрали у казахстанца Геннадия Головкина, за отказ встретиться с Деревянченко.
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