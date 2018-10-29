Украинец получит за чемпионский бой самый большой гонорар в карьере

29 октября, 2018, 12:29

Украинец Сергей Деревянченко получит за проигранный американцу Дэниэлу Джейкобсу бой самый большой гонорар в карьере

Об этом сообщает ESPN.

Гарантированный гонорар Деревянченко составил $462,5 тыс. Джейкобс заработал $1,6 млн. Кроме гарантированного вознаграждения в $1 млн, американец получит $600 тыс. от телеканала HBO, который транслирует его поединки в США.

В бою за вакантный титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) украинец проиграл американцу раздельным решением судей. Двое из них отдали победу Джейкобсу, один насчитал преимущество Деревянченко.

В первом раунде украинский боксер побывал в нокдауне, однако в итоге смог пройти всю дистанцию боя.