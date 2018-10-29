У Меркель рассказали, когда завершится ее канцлерство

29 октября, 2018, 14:38

Канцлер Германии Ангела Меркель готова оставаться на посту главы правительства до 2021 года и не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в Бундестаг

Об этом сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на источники, информирует Deutsche Welle.

По информации источников, Меркель не будет баллотироваться на следующих выборах в немецкий парламент. Кроме того, она не намерена занимать какие-либо позиции Евросоюза в Брюсселе.

Представитель канцлера Штеффен Зайберт подтвердил, что Мекерль планирует возглавлять немецкое правительство до конца своей каденции 2021 года.

Вместе с тем немецкие СМИ отмечают, предсказать, удержится ли Меркель на посту канцлера, оставив пост главы своей партии, сейчас сложно.