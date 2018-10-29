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У Меркель рассказали, когда завершится ее канцлерство


фото: REUTERS
Канцлер Германии Ангела Меркель готова оставаться на посту главы правительства до 2021 года и не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в Бундестаг

Об этом сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на источники, информирует Deutsche Welle.

По информации источников, Меркель не будет баллотироваться на следующих выборах в немецкий парламент. Кроме того, она не намерена занимать какие-либо позиции Евросоюза в Брюсселе.

Представитель канцлера Штеффен Зайберт подтвердил, что Мекерль планирует возглавлять немецкое правительство до конца своей каденции 2021 года.

Вместе с тем немецкие СМИ отмечают, предсказать, удержится ли Меркель на посту канцлера, оставив пост главы своей партии, сейчас сложно.

  • По информации немецких СМИ, канцлер Германии Ангела Меркель после провальных результатов его партии на местных выборах в Гессене заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы партии, но хочет сохранить пост канцлера.
  • Две партии, входящие в правящую коалицию в Германии, Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия (СДПГ), понесли сокрушительные потери на выборах в земельный парламент богатой федеральной земли Гессена.
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