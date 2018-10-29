Травмированные лидеры "Шахтера" восстановились к матчу с "Динамо"
29 октября, 2018, 15:45
Тайсон и Марлос могут помочь "Шахтеру" в матче чемпионата Украины против "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Тайсон уже занимается в общей группе, Марлос пока работает по индивидуальной программе. По словам защитника "Шахтера" Давида Хочолави, Марлос близок к возвращению на поле.
"Говорят, что неделя - и Марлос будет готов. Может, чуть раньше. Это уже к врачам вопрос", - сказал Хочолава.
30 октября футболисты "Шахтера" вылетят из Киева в Харьков, где пробудут четыре дня - до матча с "Динамо" 3 ноября. 31 октября команда Паулу Фонсеки сыграет в Кубке Украины с "Олимпиком".
- Против Тайсона грубо сфолил в матче чемпионата Украины Игорь Харатин, поступок которого осудил звездный бразильский футболист Неймар.
- Перед матчем с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов "Шахтер" также потерял Марлоса.
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