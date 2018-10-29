Травмированные лидеры "Шахтера" восстановились к матчу с "Динамо"

29 октября, 2018, 15:45

Тайсон и Марлос могут помочь "Шахтеру" в матче чемпионата Украины против "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Тайсон уже занимается в общей группе, Марлос пока работает по индивидуальной программе. По словам защитника "Шахтера" Давида Хочолави, Марлос близок к возвращению на поле.

"Говорят, что неделя - и Марлос будет готов. Может, чуть раньше. Это уже к врачам вопрос", - сказал Хочолава.

30 октября футболисты "Шахтера" вылетят из Киева в Харьков, где пробудут четыре дня - до матча с "Динамо" 3 ноября. 31 октября команда Паулу Фонсеки сыграет в Кубке Украины с "Олимпиком".