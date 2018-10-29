Синоптик рассказала о теплой погоде в течение недели
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
По словам госпожи Диденко, в Украине будет преобладать антициклональний характер погоды, то есть теплая воздушная масса. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+18°C, в южной части будет теплее с температурой воздуха до +20°C. Впрочем, в середине недели температура понизится на 2-4°C . Вероятны дожди предполагаются в западной части Украины и местами на севере.
"В Киеве остается теплая воздушная масса. Температура воздуха будет колебаться от +14-16. Существенные осадки не предвидятся", - сказала госпожа Диденко.
Во вторник, 30 октября, в Украине ожидается хорошая погода, без существенных осадков со, сравнительно как для конца октября, высокой температурой воздуха.
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