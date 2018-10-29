Сутки на Донбассе: ранен украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В течение суток один военнослужащий Объединенных сил был ранен. По данным разведки, 28 октября, 3-х оккупантов уничтожено, еще 6 - получили ранения.
Противник 19 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
Противник осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.
На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Донецком – возле Луганского, на Мариупольском направлении – в районе населенного пункта Гнутово противник применял минометы.
Весь огонь, кроме одного случая, российские оккупационные войска сконцентрировали на двух направлениях. Чаще всего враг открывал огонь на Приазовье, чуть меньше обстрелов зафиксировано на Донецком направлении.
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