Суд арестовал женщину, которая утопила собственных детей

29 октября, 2018, 19:30

Дарницкий районный суд Киева поместил под стражу Екатерину Бабкину, которую подозревают в убийстве двух собственных малолетних детей

Об этом сообщает "Украинская правда".

Суд удовлетворил обращение прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения денежного залога.

Адвокат Светлана Чопковская обратилась к судьям с просьбой провести закрытое заседание. Суд одобрил обращение и попросил выйти из зала журналистов. При этом сама подозреваемая Екатерина Бабкина настаивала на открытом заседании и не поддерживала заявления своего защитника.

Прокурор Александр Субботин добавил, что сейчас продолжаются следственные действия, в ходе которых выясняют наличие сообщников и возможные мотивы. Также он настаивал на стационарном психологическом обследовании женщины.

Действия 36-летней женщины квалифицированы по п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей).

Напомним, об исчезновении женщины с детьми 5 и 6 лет сообщил ее бывший муж. Ее задержали одну возле Чернигова в неадекватном состоянии. Женщина призналась, что утопила двух своих детей в озере "Серебряный кол" в Киеве.