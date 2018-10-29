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США советуются с союзниками относительно выхода из ракетного договора, - Маттис

США проводят консультации со своими европейскими союзниками по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку члены НАТО призывают Вашингтон попытаться заставить Россию выполнять его, а не выходить из него

Об этом пишет Reuters.

"Мы консультируемся с нашими европейскими коллегами, я говорил об этом накануне с министром обороны Германии, и, как я сказал, консультации продолжаются", - сказал Маттис журналистам в ходе визита в Прагу.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предупредил министра обороны США, что отмена договора может означать возвращение к "холодной войне".

"Это, конечно, плохая новость, мы сожалеем об этом. (Американо-российские) отношения не идеальны, мы возвращаемся к временам холодной войны", - сказал Бабиш на совместной пресс-конференции.

"Мы должны общаться с Россией", - добавил он.

Маттис ранее заявлял, что министры стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре, и до сих пор у него уже будет некий "кульминационный момент".

Европейские члены НАТО призвали Соединенные Штаты попытаться вернуть Россию в соответствии с договором о РСМД, а не отказаться от него.

Европейские союзники рассматривают договор о РСМД как столб контроля над вооружениями, но признают, что Москва нарушает его, разрабатывая новое оружие.

  • Напомним, президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.
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