Сервис оформления документов "Готово" прекратил выдачу заграничных паспортов и ID-карт
29 октября, 2018, 21:32
Документ-сервис "Готово" прекратил выдавать заграничные паспорта, ID-карты и справки об отсутствии судимостей
Об этом сообщает сайт "Готово".
"В связи с прекращением арендных отношений с ГП "Документ", в нашем центре больше не предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, ID-карт и справок об отсутствии судимостей. Получить уже заказанные паспорта и справки о несудимости можно в другом центре ГП "Документ" по адресу: г. Киев, проспект Н.Бажана, 1Е, ТЦ "Аппетит" (станция метро "Осокорки" - 4 остановки метро от станции "Печерская" по зеленой ветке). Подробнее по телефону (044) 225-4-225", - говорится в сообщении.
В сервисе отметили, что остальные услуги предоставляют в соответствии с графиком работы центра.
- Напомним, ранее Украина подписала с Грузией соглашение о взаимной отмене визовых требований, что позволит украинцам ездить в Грузию по внутренним ID-паспортами.
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