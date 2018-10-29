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Сервис оформления документов "Готово" прекратил выдачу заграничных паспортов и ID-карт

Документ-сервис "Готово" прекратил выдавать заграничные паспорта, ID-карты и справки об отсутствии судимостей

Об этом сообщает сайт "Готово".

"В связи с прекращением арендных отношений с ГП "Документ", в нашем центре больше не предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, ID-карт и справок об отсутствии судимостей. Получить уже заказанные паспорта и справки о несудимости можно в другом центре ГП "Документ" по адресу: г. Киев, проспект Н.Бажана, 1Е, ТЦ "Аппетит" (станция метро "Осокорки" - 4 остановки метро от станции "Печерская" по зеленой ветке). Подробнее по телефону (044) 225-4-225", - говорится в сообщении.

В сервисе отметили, что остальные услуги предоставляют в соответствии с графиком работы центра.

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