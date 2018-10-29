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Сборную "Игр непокоренных" встретили в аэропорту "Борисполь"

Украинская сборная прибыла в аэропорт "Борисполь" из Сиднея, где проходили соревнования "Игры непокоренных"

Об этом сообщает Eспресо.TV

Украинцы привезли из Сиднея 7 золотых и 10 серебряных медалей. 15 участников украинской команды в течение 5 месяцев тренировались и завоевали 5 место в медальном зачете.

Следующие "Игры непокоренных" пройдут в Голландии в 2020 году.

 

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