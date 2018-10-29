Сборную "Игр непокоренных" встретили в аэропорту "Борисполь"
29 октября, 2018, 14:59
Украинская сборная прибыла в аэропорт "Борисполь" из Сиднея, где проходили соревнования "Игры непокоренных"
Об этом сообщает Eспресо.TV
Украинцы привезли из Сиднея 7 золотых и 10 серебряных медалей. 15 участников украинской команды в течение 5 месяцев тренировались и завоевали 5 место в медальном зачете.
Следующие "Игры непокоренных" пройдут в Голландии в 2020 году.
- Как сообщалось, стало известно, кто будет представлять Украину на "Играх непокоренных".
- Первую медаль на "Играх непокоренных" в Сиднее сборной Украины принес Денис Фищук в велоспорте.
- Другой украинец Юрий Дмитренко выиграл серебряную награду в метании диска.
- Английский футболист Дэвид Бекхэм поздравил украинца Василия Омельченко с серебром "Игр непокоренных".
- Британский принц Гарри на "Играх Непокоренных" выразил украинскому спортсмену Вадиму Свириденко свое восхищение сборной Украины.
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