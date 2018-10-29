Руководителю военного госпредприятия объявили подозрение в растрате 1,4 млн грн

29 октября, 2018, 15:40

Директору военного госпредприятия "Артиллерийское вооружение" объявили подозрение в растрате 1,4 млн грн государственных средств

Об этом в понедельник, 29 октября, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении директору государственного предприятия "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" в совершении растраты бюджетных средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следствие, в частности, установило, что директор государственного предприятия в 2015 году организовал приобретение у одного из частных предприятий оборудования по завышенной стоимости.

Убытки, нанесенные государству, подтверждены результатами судебно-экономической экспертизы. и составили 1,4 млн грн.

По результатам следствия директору госучреждения объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения под залог в размере соотносимом нанесенным убыткам направлено в суд.

Государственное предприятие “Конструкторское бюро “Артиллерийское вооружение” занимается производством оружия и боеприпасов. Выполняет исследовательские, проектно-конструкторские, технологические работы, направленные на создание современных образцов артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов.