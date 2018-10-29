Россия не вмешивается в выборы в Грузии, потому что у нее нет своего кандидата, - политолог

29 октября, 2018, 14:00

Грузинский политолог Гела Васадзе заверил, что Россия не вмешивается в президентские выборы в Грузии, поскольку не имеет на них своего кандидата

Об этом заявил политолог Гела Васадзе в эфире Eспресо.TV

"Оба кандидата пропагандируют западноевропейские ценности. Вашадзе - евроатлантический дипломат, который, логично, будет ориентироваться на союз с НАТО. Зурабишвили - посол Грузии во Франции",- подчеркнул политолог.

Но, по словам политолога, обоих кандидатов в президенты осуждали за связи с Россией. Ведь Григол Вашадзе работал в Министерстве иностранных дел СССР, а Саломе Зурабишвили однажды высказалась, мол Грузия сама виновата в российско-грузинской войне 2008 года.

Также он добавил, что госпожа Зурабишвили - единственный кандидат, который не допустит "помилования" Саакашвили.

Гела Васадзе сказал, что новая власть не будет сосредотачиваться в руках одного человека, ведь сейчас в Грузии запрос на демократию, на многопартийность.

Напоследок господин Васадзе добавил, что ничто не может испортить отношения Грузии с Украиной, "ведь у нас похожая история, похожие проблемы, отношения могут только улучшиться".