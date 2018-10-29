Россия не вмешивается в выборы в Грузии, потому что у нее нет своего кандидата, - политолог
Об этом заявил политолог Гела Васадзе в эфире Eспресо.TV
"Оба кандидата пропагандируют западноевропейские ценности. Вашадзе - евроатлантический дипломат, который, логично, будет ориентироваться на союз с НАТО. Зурабишвили - посол Грузии во Франции",- подчеркнул политолог.
Но, по словам политолога, обоих кандидатов в президенты осуждали за связи с Россией. Ведь Григол Вашадзе работал в Министерстве иностранных дел СССР, а Саломе Зурабишвили однажды высказалась, мол Грузия сама виновата в российско-грузинской войне 2008 года.
Также он добавил, что госпожа Зурабишвили - единственный кандидат, который не допустит "помилования" Саакашвили.
Гела Васадзе сказал, что новая власть не будет сосредотачиваться в руках одного человека, ведь сейчас в Грузии запрос на демократию, на многопартийность.
Напоследок господин Васадзе добавил, что ничто не может испортить отношения Грузии с Украиной, "ведь у нас похожая история, похожие проблемы, отношения могут только улучшиться".
- Как сообщалось ранее, на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии опубликованы результаты подсчета 99,57% всех бюллетеней на выборах президента страны. Согласно предварительным официальным данным, разрыв между лидерами гонки - Саломе Зурабишвили и Григолом Вашадзе, составляет 1%.
- Выборы грузинского президента продолжатся во втором туре
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