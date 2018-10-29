РФ грозится построить линию обороны возле Сочи из-за "вступления Украины в НАТО"

29 октября, 2018, 13:02

В случае возможного вступления Украины и Грузии в НАТО Россия построит оборонительный пояс вблизи Сочи

Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, передает "Интерфакс-Украина".

Он считает вступление Украины и Грузии в НАТО колоссальной военной и экономической проблемой. По словам Келина, России придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить якобы возможные действия против Кремля.

"Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столице - Сочи. И переводить стрелки наших оборонительных построений на Юг относительно Украины", - заявил он.

Он также сказал, что "сейчас ситуация не диктует", что вступление Украины и Грузии в НАТО может произойти в ближайшее время.

"Но если отношения будут запущены, если наши западные - партнерами уже и не назовешь - пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнения. И нам придется к этому очень серьезно готовиться", - заявил Келин.