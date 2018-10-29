РФ грозится построить линию обороны возле Сочи из-за "вступления Украины в НАТО"
Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, передает "Интерфакс-Украина".
Он считает вступление Украины и Грузии в НАТО колоссальной военной и экономической проблемой. По словам Келина, России придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить якобы возможные действия против Кремля.
"Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столице - Сочи. И переводить стрелки наших оборонительных построений на Юг относительно Украины", - заявил он.
Он также сказал, что "сейчас ситуация не диктует", что вступление Украины и Грузии в НАТО может произойти в ближайшее время.
"Но если отношения будут запущены, если наши западные - партнерами уже и не назовешь - пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнения. И нам придется к этому очень серьезно готовиться", - заявил Келин.
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду "евроатлантические" поправки к Конституции. Комитет Рады по нацбезопасности рекомендовал поддержать внесенные президентом поправки. Для внесения изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов в парламенте.
- У Порошенко объяснили, что для внесения указанных изменений в Конституцию проводить референдум не нужно.
- Законопроект о евроатлантические изменения в Конституцию включили в повестку дня Верховной Рады и направили в Конституционный суд.
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