Разъяренный боксер ударил своего тренера после поражения

29 октября, 2018, 10:28

Грузинский боксер Леван Шония ударил своего тренера после поражения в поединке с болгарином Спасом Геневым

Об этом сообщает boxing-mma.com.

Поединок в Софии завершился скандалом. После окончания поединка судьи отдали победу Геневу. Это разозлило Шонию, который после оглашения вердикта набросился на своего соперника. Боксера решил обуздать тренер, однако Шония его ударил.

34-летний Леван Шония родился в Грузии, где начал карьеру, однако затем переехал в Украину и живет в Киеве.