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Разъяренный боксер ударил своего тренера после поражения


фото: youtube
Грузинский боксер Леван Шония ударил своего тренера после поражения в поединке с болгарином Спасом Геневым

Об этом сообщает boxing-mma.com.

Поединок в Софии завершился скандалом. После окончания поединка судьи отдали победу Геневу. Это разозлило Шонию, который после оглашения вердикта набросился на своего соперника. Боксера решил обуздать тренер, однако Шония его ударил.

34-летний Леван Шония родился в Грузии, где начал карьеру, однако затем переехал в Украину и живет в Киеве.

  • Поединок Шония – Генов состоялся в андеркарте боя между Кубратом Пулевым и Хьюи Фьюри, в котором болгарин выиграл по очкам и стал официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Энтони Джошуа.
  • Украинский боксер Сергей Деревянченко уступил в бою за титул чемпиона мира IBF в среднем весе американцу Дэниэлу Джейкобсу.
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