 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Свободные демократы" требуют отставки Меркель с поста канцлера

Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер после появления в СМИ информации о намерении Меркель отказаться от поста главы своей партии призвал ее уйти в отставку с поста канцлера

"Меркель не отказывается от той должности", - цитирует Линднера Sueddeutsche Zeitung.

На пресс-конференции в понедельник политик заявил, что парламентской коалиции в составе Христианско-демократического союза (ХДС) Меркель и Социал-демократической партии (СДПГ) должен наступить конец, поскольку после очередных выборов ее "немощность только увеличивается".

По информации немецких СМИ, канцлер Германии Ангела Меркель после провальных результатов ее партии на местных выборах в Гессене заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы партии, но хочет сохранить пост канцлера.

Две партии, входящие в правящую коалицию в Германии, Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия (СДПГ), понесли сокрушительные потери на выборах в земельный парламент богатой федеральной земли Гессена.

По предварительным результатам, партия Меркель победила с 27% голосов, однако этот результат - провальный по сравнению с предыдущими выборами 2013 года: партия потеряла 11,3%.

Фиаско в Гессене стало очередным провалом вслед за выборами в Баварии две недели назад, на которых плохой результат продемонстрировала еще одна партия из правящей коалиции - баварский Христианско-социальный союз.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2018 понедельник

больше новостей

29 октября, 2018 понедельник

28 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать