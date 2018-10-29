"Свободные демократы" требуют отставки Меркель с поста канцлера

29 октября, 2018, 13:32

Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер после появления в СМИ информации о намерении Меркель отказаться от поста главы своей партии призвал ее уйти в отставку с поста канцлера

"Меркель не отказывается от той должности", - цитирует Линднера Sueddeutsche Zeitung.

На пресс-конференции в понедельник политик заявил, что парламентской коалиции в составе Христианско-демократического союза (ХДС) Меркель и Социал-демократической партии (СДПГ) должен наступить конец, поскольку после очередных выборов ее "немощность только увеличивается".

По информации немецких СМИ, канцлер Германии Ангела Меркель после провальных результатов ее партии на местных выборах в Гессене заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы партии, но хочет сохранить пост канцлера.

Две партии, входящие в правящую коалицию в Германии, Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия (СДПГ), понесли сокрушительные потери на выборах в земельный парламент богатой федеральной земли Гессена.

По предварительным результатам, партия Меркель победила с 27% голосов, однако этот результат - провальный по сравнению с предыдущими выборами 2013 года: партия потеряла 11,3%.

Фиаско в Гессене стало очередным провалом вслед за выборами в Баварии две недели назад, на которых плохой результат продемонстрировала еще одна партия из правящей коалиции - баварский Христианско-социальный союз.