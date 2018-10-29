"Реал" уволит тренера-неудачника
29 октября, 2018, 11:05
Испанский футбольный клуб "Реал" уволит с поста главного тренера Хулена Лопетеги за провальные результаты
Об этом сообщает Marca.
Лопетеги уже попрощался с футболистами после поражения от "Барселоны" в чемпионате Испании с позорным счетом 1:5. 52-летний тренер выразил благодарность игрокам за совместную работу и пожелал им всего наилучшего. Лопетеги подчеркнул, что прощается с футболистами "на всякий случай".
Ранее, Лопетеги избежал увольнения после победного матча Лиги чемпионов с чешской "Викторией". В руководстве клуба сначала собирались отправить в отставку специалиста, однако решили отложить вопрос с увольнением Хулен Лопетеги до матча с "Барселоной", чтобы найти ему замену.
Наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера "Реала" является бывший тренер "Челси" Антонио Конте.
- "Барселона" унизила "Реал" в принципиальном матче чемпионата Испании.
- 15 октября состоялись переговоры итальянца Антонио Конте с руководством "Реала".
- Хулен Лопетеги возглавил "Реал" летом 2018 года, заменив на посту главного тренера Зинедина Зидана.
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