29 октября, 2018, 22:16

Появление в новой волне президентских и парламентских выборов певцов Святослава Вакарчука или Анастасии Приходько свидетельствует о смене поколений в политике, но последствия этого могут быть непредсказуемы

Об этом заявил политик и дипломат Роман Бессмертный в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко в эфире Еспресо.TV.

Как отметил Бессмертный, политика обновляется представителями самых разных профессий. И это нормально. Однако, по его словам, надо всегда представлять себе и ту профессию, и ту демонстрацию, которая может быть реализована с приходом таких личностей.

"Вот представьте себе переговоры по вопросам миротворческого контингента на Донбассе, которые ведет президент Трамп, президент Путин, канцлер Меркель, президент Макрон и, скажем, Вакарчук, Приходько, Зеленский. Ситуация довольно комичная. Она комична не потому, что эти люди не состоялись. Эти люди состоялись. Они справились. И это сработало где? Сработало в США... Это может быть во Франции, Германии. Это может быть в устойчивых отработанных моделях. В Украине, где все субьективизировано физическим лицом, от которого зависит очень много, это может завершиться огромными проблемами", - заявил Бессмертный.

Он также привел пример народного певца Дмитрия Гнатюка, который на вопрос Бессмертного о том, что именно привело его к Павлу Лазаренко, ответил: "Он так красиво говорил".

По поводу попадания в президентские рейтинги в соцопросах фамилий Вакарчука и Зеленского - это среди прочего также свидетельствует о соответствующих политтехнологических процессах.

"С одной стороны, это их амбиции, с другой стороны, это использование их фигур вслепую. Ради изменения политического рельефа. Как это произошло в Польше, когда на пост президента баллотировался рок-певец. Затем были спутаны все карты", - напомнил политик.

Это, по мнению Бессмертного, также может привести к слому политической модели как в лучшую, так и в худшую сторону.