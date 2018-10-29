"Динамо" опозорилось в матче чемпионата Украины

29 октября, 2018, 08:21

В 13-м туре чемпионата Украины "Динамо" уступило на своем поле "Львову"

Об этом сообщает "Трибуна".

"Динамо" владело преимуществом в первом тайме, но "Львов" реализовал свой первый голевой момент - Лукас Тейлор прошел правым флангом и пробил в дальний угол.

Киевлянам не удавалось создавать остроту у ворот соперника, поэтому сразу после перерыва главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич поменял инертного Сергея Сидорчука на Николая Шапаренко.

Динамовцы прижали львовян к их штрафной, но забить никак не могли. На протяжении всего второго тайма "Динамо" атаковало, а "Львов" практически не покидал свою половину поля. Киевляне так и не смогли забить, несмотря на несколько опасных моментов.

"Динамо" проиграло "Львову" 0:1 и с 29 очками занимает второе место. От лидера чемпионата Украины - "Шахтера", киевляне отстают на 5 пунктов.