"Динамо" опозорилось в матче чемпионата Украины
Об этом сообщает "Трибуна".
"Динамо" владело преимуществом в первом тайме, но "Львов" реализовал свой первый голевой момент - Лукас Тейлор прошел правым флангом и пробил в дальний угол.
Киевлянам не удавалось создавать остроту у ворот соперника, поэтому сразу после перерыва главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич поменял инертного Сергея Сидорчука на Николая Шапаренко.
Динамовцы прижали львовян к их штрафной, но забить никак не могли. На протяжении всего второго тайма "Динамо" атаковало, а "Львов" практически не покидал свою половину поля. Киевляне так и не смогли забить, несмотря на несколько опасных моментов.
"Динамо" проиграло "Львову" 0:1 и с 29 очками занимает второе место. От лидера чемпионата Украины - "Шахтера", киевляне отстают на 5 пунктов.
- В следующем матче 3 ноября "Динамо" встретится с "Шахтером", из-за дисквалификации игру пропустит защитник киевлян Тамаш Кадар.
- В 3-м туре Лиги Европы "Динамо" в меньшинстве победило в гостях французский "Ренн".
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-