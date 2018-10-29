"Барселона" унизила "Реал" в чемпионате Испании
29 октября, 2018, 08:55
"Барселона" разгромила на своем поле "Реал" в 10-м туре чемпионата Испании
Об этом сообщает iSport.ua.
Каталонцы играли без травмированного Лионеля Месси, но доминировали в первом тайме. Они воплотили преимущество в голы Филиппе Коутиньо и Луиса Суареса с пенальти.
В начале второго тайма Марсело отыграл один мяч, после чего Лука Модрич мог сравнивать счет, но попал в штангу.
"Реал" пошел вперед, но на 75-й минуте пропустил от Суареса еще один гол. После этого, мадридцы опустили руки, а каталонцы добили соперника - Суарес оформил хет-трик, а окончательный счет установил Артуро Видаль.
"Барселона" победила "Реал" 5:1, набрала 21 очко и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, а Реал с 14 очками занимает 9-е место.
- Из-за неудовлетворительных результатов "Реала", с поста главного тренера будет уволен Хулен Лопетеги, которого должен заменить итальянец Антонио Конте.
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