"Барселона" унизила "Реал" в чемпионате Испании

29 октября, 2018, 08:55

"Барселона" разгромила на своем поле "Реал" в 10-м туре чемпионата Испании

Об этом сообщает iSport.ua.

Каталонцы играли без травмированного Лионеля Месси, но доминировали в первом тайме. Они воплотили преимущество в голы Филиппе Коутиньо и Луиса Суареса с пенальти.

В начале второго тайма Марсело отыграл один мяч, после чего Лука Модрич мог сравнивать счет, но попал в штангу.

"Реал" пошел вперед, но на 75-й минуте пропустил от Суареса еще один гол. После этого, мадридцы опустили руки, а каталонцы добили соперника - Суарес оформил хет-трик, а окончательный счет установил Артуро Видаль.

"Барселона" победила "Реал" 5:1, набрала 21 очко и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, а Реал с 14 очками занимает 9-е место.