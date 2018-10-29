Противники "языкового закона" есть в высшей украинской власти и в антиукраинской оппозиции, - Княжицкий

29 октября, 2018, 14:30

Цель разработчиков документа - принять действенный закон, который будет защищать права украинского языка и украиноязычных украинцев независимо от этнического происхождения

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий написал на своей странице в Facebook.

"К языковому закону подано около двух тысяч поправок. Завтра (30 октября — ред.) комитет завершит сводить их в единую таблицу для дальнейшей работы. Много людей по тем или иным причинам не заинтересованы в принятии закона. Такие есть и у самой украинской власти, и в антиукраинской оппозиции", - заявил Княжицкий.

По его словам, цель разработчиков документа - наконец принять действенный закон, который будет защищать права украинского языка и украиноязычных украинцев независимо от этнического происхождения. Государство должно поддерживать тех людей, которые пока не владеют украинским, но стремятся его изучить, хотят, чтобы их дети стали украиноязычными. Такие люди должны чувствовать поддержку государства.

Читайте также: Штраф за отказ обслуживать на украинском. Что может изменить закон о языке

"Зато, симпатики русскоязычной или "креольской" Украины будут разочарованы. Украина такой не будет. С этого начинается построение страны, с осознания, кто мы и чем отличаемся от других народов. Без такого понимания мы не построим сильную экономику, как это ошибочно утверждают некоторые уважаемые интеллектуалы, а мы останемся и культурно-интеллектуальной, и экономической провинцией России", - пояснил нардеп.

По словам Княжицкого, после принятия закона никто не будет запрещать англо-франко-немецко-венгроязычные газеты и не оскорблять ни венгерское, ни румынское, ни польское, ни другие меньшинства.

"Ожидаю общий хор лево-право провокаторов, которые будут предлагать оставить действующие последствия русификации или под антиукраинскими, или под ура-патриотическими лозунгами. Не верю, что им тоже удастся убедить Президента или лидеров политических сил не поддерживать закон", - резюмировал глава комитета.