Прокуроры США требуют смертельную казнь для стрелка в синагоге

29 октября, 2018, 12:14

Прокуроры требуют смертельную казнь для Роберта Бауерса, который устроил стрельбу в синагоге в штате Пенсильвания

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Прокуроры пытаются получить разрешение от генерального прокура Джеффа Сешнса на открытие против Бауерса дела, что предусматривает высшую меру наказания - смертельную казнь. Сешнс высказался, что намерен поддержать обвинение из-за расстрела людей в синагоге.

Роберт Бауэрс предстанет перед судом сегодня, 29 октября.

Политики осудили трагедию, в том числе и президент США Дональд Трамп, который назвал трагедию "актом ненависти".

В результате стрельбы погибли 11 человек, шестеро получили ранения, среди них - четверо полицейских, которые пытались обезвредить стрелка.