Прокуроры США требуют смертельную казнь для стрелка в синагоге
29 октября, 2018, 12:14
Прокуроры требуют смертельную казнь для Роберта Бауерса, который устроил стрельбу в синагоге в штате Пенсильвания
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Прокуроры пытаются получить разрешение от генерального прокура Джеффа Сешнса на открытие против Бауерса дела, что предусматривает высшую меру наказания - смертельную казнь. Сешнс высказался, что намерен поддержать обвинение из-за расстрела людей в синагоге.
Роберт Бауэрс предстанет перед судом сегодня, 29 октября.
Политики осудили трагедию, в том числе и президент США Дональд Трамп, который назвал трагедию "актом ненависти".
В результате стрельбы погибли 11 человек, шестеро получили ранения, среди них - четверо полицейских, которые пытались обезвредить стрелка.
- 48-летний американец Роберт Бауэрс открыл стрельбу в синагоге "Древо жизни", что в городе Питтсбург (штат Пенсильвания)
- Количество жертв нападения на синагогу в Питсбурге увеличилось до 10
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