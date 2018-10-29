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Прокуроры США требуют смертельную казнь для стрелка в синагоге


фото: Радіо Свобода
Прокуроры требуют смертельную казнь для Роберта Бауерса, который устроил стрельбу в синагоге в штате Пенсильвания

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Прокуроры пытаются получить разрешение от генерального прокура Джеффа Сешнса на открытие против Бауерса дела, что предусматривает высшую меру наказания - смертельную казнь. Сешнс высказался, что намерен поддержать обвинение из-за расстрела людей в синагоге.

Роберт Бауэрс предстанет перед судом сегодня, 29 октября.

Политики осудили трагедию, в том числе и президент США Дональд Трамп, который назвал трагедию "актом ненависти".

В результате стрельбы погибли 11 человек, шестеро получили ранения, среди них - четверо полицейских, которые пытались обезвредить стрелка.

  • 48-летний американец Роберт Бауэрс открыл стрельбу в синагоге "Древо жизни", что в городе Питтсбург (штат Пенсильвания)
  • Количество жертв нападения на синагогу в Питсбурге увеличилось до 10
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