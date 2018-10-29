Президентские выборы в Грузии: подсчитано 99,5% голосов
Об этом пишет "Эхо Кавказа".
Зурабишвили получила 38,66% голосов избирателей, Вашадзе - 37,7%. Окончательные официальные данные будут объявлены после рассмотрения всех жалоб, поступивших в процессе голосования. Явка на выборы составила 46,74%.
Уже известно, что ни один из кандидатов не набрал 50%, что означает продолжение выборов во втором туре с участием Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", и Григола Вашадзе - кандидата от объединенной оппозиции "Сила в единстве". Третий результат на выборах в Давида Бакрадзе.
Согласно действующему законодательству, ЦИК Грузии должен назначить второй тур выборов не позднее чем через 20 дней после объявления результатов первого тура выборов.
- Ранее в "Грузинской мечте" признали неизбежность второго тура.
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