Президентские выборы в Грузии: подсчитано 99,5% голосов

29 октября, 2018, 11:06

На сайте Центральной избирательной комиссии Грузии опубликованы результаты подсчета 99,57% всех бюллетеней на выборах президента страны. Согласно предварительным официальным данным, разрыв между лидерами гонки - Саломе Зурабишвили и Григолом Вашадзе, составляет 1%

Об этом пишет "Эхо Кавказа".

Зурабишвили получила 38,66% голосов избирателей, Вашадзе - 37,7%. Окончательные официальные данные будут объявлены после рассмотрения всех жалоб, поступивших в процессе голосования. Явка на выборы составила 46,74%.

Уже известно, что ни один из кандидатов не набрал 50%, что означает продолжение выборов во втором туре с участием Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", и Григола Вашадзе - кандидата от объединенной оппозиции "Сила в единстве". Третий результат на выборах в Давида Бакрадзе.

Согласно действующему законодательству, ЦИК Грузии должен назначить второй тур выборов не позднее чем через 20 дней после объявления результатов первого тура выборов.