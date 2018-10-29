Прекращение сотрудничества с МВФ приведет к дефолту, - Гройсман

29 октября, 2018, 16:27

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что без поддержки международных финансовых организаций Украина не сможет самостоятельно справиться с долгами

Об этом Гройсман рассказал в интервью "Укринформу".

Премьер-министр напомнил, что правительство отсрочивало повышение цены на газ для населения более года, а МВФ требовал повысить цены на 60%, а не на 23,5%, как в конце было согласовано.

"У нас, как правительства, было два варианта: договориться о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество или войти в дефолт. Это банкротство страны. И этого невозможно было допустить", - подчеркнул Гройсман.

По словам руководителя правительства, сотрудничество с МВФ поможет Украине выплатить почти $50 млрд долгов.

"Надо принимать во внимание и то, что мы находимся в условиях российской агрессии, соседи ежедневно обстреливают наши территории, они присутствуют на Донбассе и в Крыму. При таких обстоятельствах ослабить себя путем банкротства недопустимо", - добавил Гройсман.