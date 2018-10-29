Прекращение сотрудничества с МВФ приведет к дефолту, - Гройсман
Об этом Гройсман рассказал в интервью "Укринформу".
Премьер-министр напомнил, что правительство отсрочивало повышение цены на газ для населения более года, а МВФ требовал повысить цены на 60%, а не на 23,5%, как в конце было согласовано.
"У нас, как правительства, было два варианта: договориться о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество или войти в дефолт. Это банкротство страны. И этого невозможно было допустить", - подчеркнул Гройсман.
По словам руководителя правительства, сотрудничество с МВФ поможет Украине выплатить почти $50 млрд долгов.
"Надо принимать во внимание и то, что мы находимся в условиях российской агрессии, соседи ежедневно обстреливают наши территории, они присутствуют на Донбассе и в Крыму. При таких обстоятельствах ослабить себя путем банкротства недопустимо", - добавил Гройсман.
- Напомним, ранее МВФ объявил о новом транше для Украины объемом $4 млрд.
- Украинский Кабмин с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% - до 8550 грн за тысячу кубометров.
- Владимир Гройсман заявил, что новых подорожаний газа в текущем отопительном сезоне не будет.
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