Повстанцы в ЦАР объявили ультиматум российским наемникам
Об этом пишет РБК со ссылкой на коммюнике Иссена.
Причина ультиматума - отстранение от должности главы парламента ЦАР Карима Мекасуа, мусульманина по вероисповеданию. Сейчас президентом республики есть христианин Фостен-Арканжи Туадера, а главой парламента - мусульманин, что должно помочь религиозному примирению в этой стране.
"Представители правительства, которые находятся на территориях, оккупированных бывшими группами Селек, имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы", - заявил Иссен в разговоре с AFP.
В заявлении Иссена, опубликованном изданием Central African Republic News, лидер повстанцев обвинил президента ЦАР Туадеру в сговоре, на который тот пошел при поддержке "наемников из России" и посетовал, что присутствие "близких к Кремлю наемников" становится "все более и более опасным для демократии" ЦАР.
В ультиматуме Иссена упоминаются "русские наемники" под руководством Валерия Захарова, которого французские СМИ называли русским "советником президента ЦАР Туадери". Согласно данным RFI, он занимал пост советника по вопросам безопасности.
Вооруженный конфликт в ЦАР на религиозной почве начался в 2012 году между мусульманскими повстанцами и христианским войском. В 2016 году победу на выборах в ЦАР одержал христианин Фостен-Арканжи Туадера, который заявил о планах добиться примирения конфликтующих сторон. За его правление свое влияние в ЦАР значительно усилила РФ.
В МИД России официально подтвердили присутствие российских военных "специалистов" в ЦАР. В Москве подчеркнули, что задачей этих "специалистов" является помощь в обучении правительственных войск для стабилизации ситуации в стране в соответствии с резолюциями ООН.
Летом 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Журналисты приехали в республику снимать фильм о российских наемниках из ЧВК Вагнер, подконтрольной "повару" президента Владимира Путина, Евгению Пригожину.
По данным СМИ, российская группировка в ЦАР состоит из 170 наемников ЧВК Вагнера и нескольких кадровых военных разведчиков.
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