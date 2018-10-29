Певица Анастасия Приходько идет в политику в команде Тимошенко
Об этом Приходько сообщила в Facebook.
"Пришло время осознанно сделать первый шаг в своей политической жизни. Действительно, достаточно много политиков и лидеров различных партий встречались со мной и предлагали сотрудничество. Но я сделала свой осознанный выбор и иду в команду Юлии Владимировны Тимошенко", - написала Приходько.
Приходько объяснила свое решение намерением реализоваться как политик, возможно, в Верховной Раде.
"Я знаю, что именно в этой команде я могу реализовать свой потенциал политика. Я надеюсь на вашу поддержку и в будущем, и верю, что если мне доверят стать народным депутатом Украины, то вместе со всеми вами и нашей командой мы сможем изменить Украину так, что станем не только географическим центром Европы, но и центром новой европейской жизни", - отметила Приходько.
- Напомним, ранее Приходько заявила о завершении музыкальной карьеры и организации нового общественно-политического движения.
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