Певица Анастасия Приходько идет в политику в команде Тимошенко

29 октября, 2018, 19:47

Украинская эстрадная певица Анастасия Приходько заявила о начале политической карьеры в команде лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко

Об этом Приходько сообщила в Facebook.

"Пришло время осознанно сделать первый шаг в своей политической жизни. Действительно, достаточно много политиков и лидеров различных партий встречались со мной и предлагали сотрудничество. Но я сделала свой осознанный выбор и иду в команду Юлии Владимировны Тимошенко", - написала Приходько.

Приходько объяснила свое решение намерением реализоваться как политик, возможно, в Верховной Раде.

"Я знаю, что именно в этой команде я могу реализовать свой потенциал политика. Я надеюсь на вашу поддержку и в будущем, и верю, что если мне доверят стать народным депутатом Украины, то вместе со всеми вами и нашей командой мы сможем изменить Украину так, что станем не только географическим центром Европы, но и центром новой европейской жизни", - отметила Приходько.