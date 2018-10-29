Определился чемпион мира в автогонках "Формула-1"

29 октября, 2018, 09:58

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал пятикратным чемпионом мира по автогонкам "Формула-1"

Об этом сообщает официальный сайт "Формулы-1".

На Гран-при Мексики 33-летний британец финишировал четвертым и за два этапа до конца сезона стал недосягаем в личном зачете для ближайшего преследователя - немца Себастьяна Феттеля из "Феррари".

Хэмилтон набрал 358 очков, в активе Феттеля 294 балла. За два этапа немец сможет отыграть у британца не более 50 очков. Третье место в личном зачете занимает финн Кими Райкконен из "Феррари" (236).

В Мексике первым в гонке финишировал британский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, для которого эта победа стала пятой в карьере. Второе место занял Феттель, третье - Райкконен.

По количеству титулов Хэмилтон сравнялся с аргентинцем Хуаном Мануэлем Фанхио, больше побед только у немца Михаэля Шумахера - семь.

Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "Макларен", в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013 году британец перешел в "Мерседес", с которым выиграл четыре титула (2014 года, 2015-го, 2017, 2018). Всего на счету Хэмилтона 227 гонок в "Формуле-1" и 71 победа.