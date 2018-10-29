Определился чемпион мира в автогонках "Формула-1"
Об этом сообщает официальный сайт "Формулы-1".
На Гран-при Мексики 33-летний британец финишировал четвертым и за два этапа до конца сезона стал недосягаем в личном зачете для ближайшего преследователя - немца Себастьяна Феттеля из "Феррари".
Хэмилтон набрал 358 очков, в активе Феттеля 294 балла. За два этапа немец сможет отыграть у британца не более 50 очков. Третье место в личном зачете занимает финн Кими Райкконен из "Феррари" (236).
В Мексике первым в гонке финишировал британский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, для которого эта победа стала пятой в карьере. Второе место занял Феттель, третье - Райкконен.
По количеству титулов Хэмилтон сравнялся с аргентинцем Хуаном Мануэлем Фанхио, больше побед только у немца Михаэля Шумахера - семь.
Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "Макларен", в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013 году британец перешел в "Мерседес", с которым выиграл четыре титула (2014 года, 2015-го, 2017, 2018). Всего на счету Хэмилтона 227 гонок в "Формуле-1" и 71 победа.
And let the party begin— Formula 1 (@F1) 28 октября 2018 г.
Turn your sound #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/r3RAWP0ULL
- Сыну знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера предложила контракт команда "Формулы-1".
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-