Оккупанты в Крыму планируют забрать имущество Меджлиса
29 октября, 2018, 17:05
Оккупационная власть аннексированного Россией Крыма планирует "национализировать" имущество Меджлиса крымско-татарского народа
Об этом заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, передает "Крым,Реалии".
Аксенов отметил, что национализация на полуострове пока не происходит, но в отношении имущества Меджлиса крымско-татарского народа "соответствующие меры должны быть приняты".
"Деталей не знаю. По конкретным объектам не знаю, до конца дня посмотрю и выработаю свою позицию", - сказал Аксенов.
Имущество Меджлиса оккупанты планируют передать подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма.
Инициативу о передаче имущества выдвинули представители ДУМК на Курултае (съезде) мусульман Крыма, однако не уточнили, о каких именно объектах идет речь.
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