Оккупанты в Крыму планируют забрать имущество Меджлиса

29 октября, 2018, 17:05

Оккупационная власть аннексированного Россией Крыма планирует "национализировать" имущество Меджлиса крымско-татарского народа

Об этом заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, передает "Крым,Реалии".

Аксенов отметил, что национализация на полуострове пока не происходит, но в отношении имущества Меджлиса крымско-татарского народа "соответствующие меры должны быть приняты".

"Деталей не знаю. По конкретным объектам не знаю, до конца дня посмотрю и выработаю свою позицию", - сказал Аксенов.

Имущество Меджлиса оккупанты планируют передать подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма.

Инициативу о передаче имущества выдвинули представители ДУМК на Курултае (съезде) мусульман Крыма, однако не уточнили, о каких именно объектах идет речь.