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Оккупанты обстреляли Объединенные силы из гранатометов и мощных пулеметов

В понедельник, 29 октября, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Террористы прицельно били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наиболее активными боевики были вблизи Лебединского на Донбассе - дважды обстреляли украинские позиции.

Также враждебные обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Красногоровка, Пески, Чермалык, Водяное. При этом неподалеку Красногоровки захватчики обстреляли не только позиции военных, но и местность - там упала граната от станкового противотанкового гранатомета.

В течение дня потерь среди украинских военных не зафиксировано.

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