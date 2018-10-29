Оккупанты обстреляли Объединенные силы из гранатометов и мощных пулеметов
29 октября, 2018, 18:53
В понедельник, 29 октября, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли позиции украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Террористы прицельно били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наиболее активными боевики были вблизи Лебединского на Донбассе - дважды обстреляли украинские позиции.
Также враждебные обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Красногоровка, Пески, Чермалык, Водяное. При этом неподалеку Красногоровки захватчики обстреляли не только позиции военных, но и местность - там упала граната от станкового противотанкового гранатомета.
В течение дня потерь среди украинских военных не зафиксировано.
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