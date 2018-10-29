Нужно принять отдельный закон об Азовском море, - адмирал Кабаненко

29 октября, 2018, 06:02

Верховная Рада должна принять закон о территориальных водах Украины в Азовском море и их защите, что поможет пограничникам и Военно-морским силам принимать действенные меры по защите суверенной морской территории Украины от российских кораблей

Об этом адмирал ВМФ в отставке, бывший заместитель министра обороны Игорь Кабаненко заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковським" на телеканале Еспресо.TV.

"Почему Украина не может принять закон о защите своих территориальных вод и исключительной морской экономической зоне в Азовском море? Даже не исходя из соглашения 2003 года (совместное с Россией пользование Азовом - ред.), полностью не выполняется. Во-первых, каждый пункт данного соглашения нарушен Российской Федерацией. Во-вторых, мы должны защищать наши национальные интересы", - подчеркнул военный.

По его словам, сделать такой шаг Украине сейчас "ничего не мешает".

"Есть Конвенция ООН по морскому праву. Это неотъемлемое суверенное право любого прибрежного государства, Украины в том числе", - отметил адмирал.

Как отметил Кабаненко, закон об Азовском море мог бы быть временным, на период оккупации Крыма".

Вместе с тем, разработке и принятию подобного нормативно-правового акта, по его мнению, мешает "континентальное мышление" политиков, тогда как флоту он нужен, поскольку будет содержать "конкретные указания силовым структурам для того, чтобы они защищали".

"Потому что сегодня они находятся в поле непонимание: что они должны делать?", - добавил Кабаненко.

Разговор происходил при содействии Львовского форума