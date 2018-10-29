Новый путепровод в Латвии проектирует санкционная компания РФ, которая разрабатывала Керченский мост

29 октября, 2018, 18:08

Компания РФ "Гипростроймост", которая разрабатывала Керченский мост, проектирует новый трафик в Латвийской столице, несмотря на санкции ЕС и США

Об этом говорится в материале Skaties.lv.

Как отмечается, "Гипростроймост", начав работать в Латвии с 2000-х, победил в конкурсе проектировщиков для трехкилометрового путепровода, который должен соединить Восточный Тулк - Пьедруас с улицей Густава Земгала в Риге.

В 2004 году технический директор "Гипростроймост" Игорь Колышев получил сертификат о разрешении на проектирование мостов в Латвии. Две недели назад Колышев получил новый бессрочный сертификат о предоставлении услуг в стране.

Как пояснил директор департамента инфраструктуры Рижской думы Эмилс Якринс, договор с "Гипростроймост" был заключен до введения санкций. Кроме того, в латвийской компании Vektors T заявили, что знают об участии "Гипростроймоста" в проектировании крымского моста, взамен каких-либо предупреждений или замечаний от служб безопасности по поводу возможных рисков не получали.

В то же время в латвийском МИД иного мнения. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Латвии, любая компания, которая продолжает сотрудничать с санкционным предприятием, должна нести уголовную ответственность.