Новый путепровод в Латвии проектирует санкционная компания РФ, которая разрабатывала Керченский мост
Об этом говорится в материале Skaties.lv.
Как отмечается, "Гипростроймост", начав работать в Латвии с 2000-х, победил в конкурсе проектировщиков для трехкилометрового путепровода, который должен соединить Восточный Тулк - Пьедруас с улицей Густава Земгала в Риге.
В 2004 году технический директор "Гипростроймост" Игорь Колышев получил сертификат о разрешении на проектирование мостов в Латвии. Две недели назад Колышев получил новый бессрочный сертификат о предоставлении услуг в стране.
Как пояснил директор департамента инфраструктуры Рижской думы Эмилс Якринс, договор с "Гипростроймост" был заключен до введения санкций. Кроме того, в латвийской компании Vektors T заявили, что знают об участии "Гипростроймоста" в проектировании крымского моста, взамен каких-либо предупреждений или замечаний от служб безопасности по поводу возможных рисков не получали.
В то же время в латвийском МИД иного мнения. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Латвии, любая компания, которая продолжает сотрудничать с санкционным предприятием, должна нести уголовную ответственность.
- Напомним, в июле этого года Европейский Союз опубликовал список компаний, которые стали токсичными из-за Крымского моста.
- Тем временем прокуратура Автономной Республики Крым объявила проверку украинских и иностранных компаний на причастность к строительству Керченского моста.
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