NASA протестировало "марсианский парашют" и поставило мировой рекорд
Об этом говорится на сайте агенства.
Менее чем через 2 минуты после запуска Black Brant IX полезная нагрузка отделилась от аппарата и начала падать обратно в атмосферу Земли. Когда бортовые датчики определили, что она достигла соответствующей высоты и Маха (38 километров, Мах 1.8), система ASPIRE развернула парашют.
Гигантскому 80-килограммовому парашюту понадобилось 0,4 секунды, чтобы полностью развернуться. NASA утверждает, что это самое быстрое раскрытие парашюта такого размера в мире.
Миссия на Марс
Миссия Mars 2020 — запланированная миссия по изучению Марса, предназначенная для исследования астробиологической давней среды на Марсе, исследование его поверхности, геологических процессов на нем и истории, включая оценку его прошлой обитаемости и потенциал для сохранения жизни в пределах доступных там природных условий.
"Mars 2020 будет везти тяжелый груз из всех когда-либо отправленных на Марс и, подобно предыдущим марсианским миссиям, у нас будет только один парашют, и он должен работать", - говорит менеджер проекта Джон МакНеймі. "Испытания ASPIRE в деталях показали, как наш парашют поведет себя при раскрытии в сверхзвуковом потоке высоко над поверхностью Марса. И выглядит это прекрасно".
Парашют ASPIRE будет отвечать за доставку ровера на поверхность Красной планеты. Безымянный исследовательский робот имеет длину чуть более трех метров, ширину - 2,7 метра, высоту - 2,1 метра. Весит велосипед около 1050 килограммов.
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