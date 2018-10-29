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NASA протестировало "марсианский парашют" и поставило мировой рекорд

NASA успешно испытало свой парашют для марсианской миссии на ракете Black Brant IX

Об этом говорится на сайте агенства.

Менее чем через 2 минуты после запуска Black Brant IX полезная нагрузка отделилась от аппарата и начала падать обратно в атмосферу Земли. Когда бортовые датчики определили, что она достигла соответствующей высоты и Маха (38 километров, Мах 1.8), система ASPIRE развернула парашют.

Гигантскому 80-килограммовому парашюту понадобилось 0,4 секунды, чтобы полностью развернуться. NASA утверждает, что это самое быстрое раскрытие парашюта такого размера в мире.

Сам парашют спроектирован так, чтобы позволять удерживать большие грузы и не пострадать при падении через атмосферу. Для этого инженеры использовали в его составе нейлон, технору (англ. Technora) и кевларовые волокна.

Миссия на Марс

Миссия Mars 2020 — запланированная миссия по изучению Марса, предназначенная для исследования астробиологической давней среды на Марсе, исследование его поверхности, геологических процессов на нем и истории, включая оценку его прошлой обитаемости и потенциал для сохранения жизни в пределах доступных там природных условий.

"Mars 2020 будет везти тяжелый груз из всех когда-либо отправленных на Марс и, подобно предыдущим марсианским миссиям, у нас будет только один парашют, и он должен работать", - говорит менеджер проекта Джон МакНеймі. "Испытания ASPIRE в деталях показали, как наш парашют поведет себя при раскрытии в сверхзвуковом потоке высоко над поверхностью Марса. И выглядит это прекрасно".

Парашют ASPIRE будет отвечать за доставку ровера на поверхность Красной планеты. Безымянный исследовательский робот имеет длину чуть более трех метров, ширину - 2,7 метра, высоту - 2,1 метра. Весит велосипед около 1050 килограммов.

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