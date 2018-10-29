На Одесщине избили бригаду "скорой". Нападавшим оказался пьяный сын пациентки

29 октября, 2018, 19:20

В Черноморске в Одесской области на бригаду экстренной медпомощи напал мужчина, к матери которого вызвали "скорую"

Об этом в понедельник, 29 октября, сообщила исполняющая обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook.

Как отметила Супрун, во время нападения фельдшер бригады получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы, водитель – ушибы и ссадины головы.

"На место происшествия сразу вызвали полицию, Службу общественной безопасности и еще одну бригаду "скорой". Пострадавших госпитализировали, на данный момент они проходят дополнительные обследования. Полиция задержала нападавшего. Выяснилось, что во время нападения он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения", - говорится в сообщении Супрун.

Она также подчеркнула, что нападения на врачей скорой, которые ежедневно спасают человеческие жизни, недопустимы.

"Хуже всего, что такие случаи не единичны по всей стране. В течение 2013-2017 годов в Украине было зарегистрировано 543 преступления, совершенные против жизни и здоровья медицинских работников во время выполнения ими служебных обязанностей, трое из которых скончались", - отметила исполняющая обязанностей министра.