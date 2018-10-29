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На Днепропетровщине неизвестные проломили череп активисту Нацдружин

В Павлограде Днепропетровской области неизвестные 18 ударами кастетом проломили череп и сломали челюсть активисту Национальных Дружин Юрию Малимонову

Об этом в понедельник, 29 октября, сообщил глава "Нацкорпуса" Андрей Белецкий в своем Facebook.

По его словам, причина нападения известна, ведь Нацдружины и сам пострадавший известны в Павлограде борьбой с наркоторговлей.

"По ситуации все необходимые меры уже приняты, лечение обеспечено. Виноваты - будут найдены и наказаны. Даже если полиция не сможет найти нападавших, я более чем уверен, что это смогут сделать собратья. Ведь "один за всех и все за одного" для нас является не лозунгом, а принципом", - написал Белецкий.

В пресс-службе Национальных дружин в Павлограде обратились за помощью ко всем, кому известна какая-либо информация по поводу инцидента.

"На нашего собрата напали подло - со спины. Залили баллоном глаза и проломили голову кастетом, сломали челюсть. Сейчас он находится в реанимации в критическом состоянии. Мы просим всех, кто обладает какой-либо информацией о нападении, позвонить по телефону (063) 104 45 75 или написать в личные сообщения Национальный корпус Днепр", - говорится в заметке.

 

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