МЗ создает реестр потенциальных доноров
Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
Реестр будет содержать информацию о донорах, физические показатели которых позволяют спасти пациента, который нуждается в трансплантации.
На эти нужды в бюджете 2018 предусмотрено более 28 млн гривен, учитывая расходы на разработку программного обеспечения и приобретение доступа к международному реестру доноров.
Система предусматривает существование 9 разных регистров потенциальных доноров.
Для эффективного поиска донора, не являющегося родственником, необходимо иметь сотни тысяч предварительно обследованных потенциальных доноров. Чем больше таких людей в реестре, тем выше шансы найти совместимые кроветворные клетки для конкретного больного и спасти его жизнь.
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