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МЗ создает реестр потенциальных доноров

Реестр поможет вовремя находить потенциального донора

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

Реестр будет содержать информацию о донорах, физические показатели которых позволяют спасти пациента, который нуждается в трансплантации.

На эти нужды в бюджете 2018 предусмотрено более 28 млн гривен, учитывая расходы на разработку программного обеспечения и приобретение доступа к международному реестру доноров.

Система предусматривает существование 9 разных регистров потенциальных доноров.

Для эффективного поиска донора, не являющегося родственником, необходимо иметь сотни тысяч предварительно обследованных потенциальных доноров. Чем больше таких людей в реестре, тем выше шансы найти совместимые кроветворные клетки для конкретного больного и спасти его жизнь.

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