Минсоцполитики предлагает ввести пеню для работодателей за задержку заработной платы
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
"Директоратом норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики разработан проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя", - говорится в сообщении.
Так, предлагают обязать работодателя выплачивать работнику пеню в размере учетной ставки Национального банка Украины за каждый день в случае задержки более 15 дней.
Законопроект также предлагает предоставить работнику право приостановить работу в случае задержки заработной платы более 15 дней.
Кроме того, законопроектом предусмотрена выплата компенсации в размере трех среднемесячных заработных плат в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя или прекращении трудового договора в случае увольнения работника до возбуждения такого дела.
Проект закона в настоящее время передан на согласование в органы исполнительной власти и стороны социального диалога.
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