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Минсоцполитики предлагает ввести пеню для работодателей за задержку заработной платы

В Министерстве социальной политики разработали законопроект, согласно которому работодатели вынуждены будут платить пеню в случае задержки заработной платы

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Директоратом норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики разработан проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя", - говорится в сообщении.

Так, предлагают обязать работодателя выплачивать работнику пеню в размере учетной ставки Национального банка Украины за каждый день в случае задержки более 15 дней.

Законопроект также предлагает предоставить работнику право приостановить работу в случае задержки заработной платы более 15 дней.

Кроме того, законопроектом предусмотрена выплата компенсации в размере трех среднемесячных заработных плат в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя или прекращении трудового договора в случае увольнения работника до возбуждения такого дела.

Проект закона в настоящее время передан на согласование в органы исполнительной власти и стороны социального диалога.

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