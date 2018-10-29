Меркель откажется от должности главы ХДС, - СМИ

29 октября, 2018, 12:30

Канцлер Германии Ангела Меркель после провальных результатов ее партии на местных выборах в Гессене заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы партии

С таким заявлением она выступила в понедельник на заседании президиума партии, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники, в частности Spiegel Online.

По предварительным намерениям, Меркель планировала выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) на съезде партии в декабре, который состоится в Гамбурге.

Очевидно, после объявления результатов голосования в Гессене Меркель была вынуждена изменить свои планы.

В то же время источники утверждают, что Меркель хочет остаться канцлером. Ранее она давала понять, что должности главы партии и канцлера Германии для нее неразрывно связаны.

Меркель возглавляет ХДС с 2000 года и является непрерывным канцлером Германии с 2005 года.

Две партии, входящие в правящую коалицию в Германии, Христианско-демократичной союз (ХДС) Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия (СДПГ), потерпели сокрушительный урон на выборах в земельный парламент богатой федеральной земли Гессен.

По предварительным результатам, партия Меркель победила с 27% голосов, однако этот результат - провальный по сравнению с предыдущими выборами 2013 года: партия потеряла 11,3%.

Фиаско в Гессене стало очередным провалом вслед за выборами в Баварии две недели назад, на которых плохой результат продемонстрировала еще одна партия из правящей коалиции - баварский Христианско-социальный союз.