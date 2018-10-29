Меркель отказалась идти в канцлеры на пятый срок

29 октября, 2018, 15:52

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что ее сегодняшняя каденция – последняя на посту канцлера

С таким заявлением она выступила на пресс-конференции в понедельник, подводя итоги выборов в парламент Гессена, сообщает BBC.

Меркель заявила, что она несет личную ответственность за "горькие" результаты своего Христианско-демократического союза (ХДС). Она подтвердила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы ХДС в начале декабря.

"Как канцлер и глава ХДС, я несу ответственность и за победы, и за поражения", - сказала Меркель.

Она также подтвердила, что после завершения своего срока в 2021 году не планирует баллотироваться в Бундестаг и выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. "Это мой последний срок на посту канцлера", - сказала она, отметив, что не хочет занимать никаких политических должностей после завершения каденции.

Меркель отметила, что она стремится обновить руководство Христианско-демократического союза.

Меркель возглавляет ХДС с 2000 года и является непрерывным канцлером Германии с 2005 года.