Меркель отказалась идти в канцлеры на пятый срок
С таким заявлением она выступила на пресс-конференции в понедельник, подводя итоги выборов в парламент Гессена, сообщает BBC.
Меркель заявила, что она несет личную ответственность за "горькие" результаты своего Христианско-демократического союза (ХДС). Она подтвердила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы ХДС в начале декабря.
"Как канцлер и глава ХДС, я несу ответственность и за победы, и за поражения", - сказала Меркель.
Она также подтвердила, что после завершения своего срока в 2021 году не планирует баллотироваться в Бундестаг и выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. "Это мой последний срок на посту канцлера", - сказала она, отметив, что не хочет занимать никаких политических должностей после завершения каденции.
Меркель отметила, что она стремится обновить руководство Христианско-демократического союза.
Меркель возглавляет ХДС с 2000 года и является непрерывным канцлером Германии с 2005 года.
- Две партии, входящие в правящую коалицию в Германии, Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия (СДПГ), потерпели сокрушительный урон на выборах в земельный парламент богатой федеральной земли Гессен.
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет