Лидер сборной Украины рассказал, сколько зарабатывает в Бельгии

29 октября, 2018, 12:57

Полузащитник Сборной Украины по футболу Руслан Малиновский рассказал, сколько зарабатывает в бельгийском "Генке"

Об этом сообщает "Футбол 1".

По словам Малиновского, информация о том, что он с зарплатой в 1 млн евро является самым высокооплачиваемым игроком "Генка" не соответствует действительности.

"Точно знаю, что есть те, кто получает больше. Вы учитывайте бельгийские налоги - 55 процентов. Плюс определенная сумма уходит в пенсионный фонд. В результате от общей суммы нужно вычитать 66-70 процентов", - сказал Малиновский.

Руслан Малиновский осенью стал одним из лидеров сборной Украины. Своими голами он помог нашей национальной команде сыграть вничью с Италией в товарищеском матче и победить Чехию в Лиге наций.

В нынешнем сезоне Малиновский сыграл за "Генк" в разных турнирах 19 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.