Лидер сборной Украины рассказал, сколько зарабатывает в Бельгии
Об этом сообщает "Футбол 1".
По словам Малиновского, информация о том, что он с зарплатой в 1 млн евро является самым высокооплачиваемым игроком "Генка" не соответствует действительности.
"Точно знаю, что есть те, кто получает больше. Вы учитывайте бельгийские налоги - 55 процентов. Плюс определенная сумма уходит в пенсионный фонд. В результате от общей суммы нужно вычитать 66-70 процентов", - сказал Малиновский.
Руслан Малиновский осенью стал одним из лидеров сборной Украины. Своими голами он помог нашей национальной команде сыграть вничью с Италией в товарищеском матче и победить Чехию в Лиге наций.
В нынешнем сезоне Малиновский сыграл за "Генк" в разных турнирах 19 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
- Благодаря голу Малиновского, сборная Украины досрочно вышла в сильнейший дивизион Лиги наций.
- Перед началом нынешнего сезона Малиновский заключил с "Генком" новый контракт и стал, по информации бельгийских СМИ, самым высокооплачиваемым игроком команды.
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