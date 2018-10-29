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Киевлян напугал похожий на взрыв звук. Это было замыкание электрокабеля

В Печерском районе Киева произошло замыкание силового кабеля, которое некоторые местные жители восприняли как взрыв

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо".

Инцидент произошел по вул. Ивана Кудри, 42. На место происшествия прибыли взрывотехники, "скорая", спасатели и полицейские.

К счастью, информация о взрыве не подтвердилась. Специалисты установили, что произошло замыкание электрокабеля.

"Аварийные службы на месте. Кабель обесточили. По словам специалистов, угрозы для киевлян нет!" - прокомментировала инцидент пресс-служба полиции Киева в Facebook.

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