Кусок кожи в подарок: девушка вырезала себе пупок и подарила парню "в знак любви"

29 октября, 2018, 11:55

Молодая мексиканка вырезала себе пупок, чтобы подарить своему парню в знак "вечной любви"

Об этом пишет Daily Mail.

23-летняя Паулина Касильяс Ландерос из Гвадалахары ( Халиско, Мексика) имела родственные проблемы из-за того, что семья не одобряла ее образ жизни и различные модификации тела, например, татуировки или разрез языка.

Из-за озлобленности она решила отрезать себе пупок, ведь, по ее мнению, это "то, что делает нас людьми", и подарила кусок тела своему тогдашнему парню Даниэлю, с которым встречалась в 2015 году.

Теперь девушка примирилась с семьей, а о решение отрезать пупок жалеет, и описывает его как "неразумное" и "импульсивное".

Девушка рассказала, что не была близка к семье, зато ее очаровывали модификации тела. "Я хотела очернить себя символическим образом, я хотела сделать что-то противоречивое", - рассказывает она.

В результате после операции молодая женщина столкнулась с осложнениями. "Я днями лежала в постели, не могла даже растягиваться, толкаться, вставать или смеяться", - рассказывает Паулина.

Несмотря на болезненную процедуру, у нее была конкретная цель: Паулина планировала превратить ее в "окончательный знак любви" к ее теперь уже экс-бойфренду Даниэлю Рамиресу.

"Я очень любила своего тогдашнего парня, он поддерживал меня в тяжелые времена, и он один из самых влиятельных людей в моей жизни", - говорит она.

"Я положила его в маленькую коробку вместе с запиской "Я люблю тебя", и это было очень эмоционально", - добавляет девушка. Она уверена, что парень навсегда сохранит пакет, ведь "он знает смысл этого поступка". "Мы сейчас хорошие друзья, но мы всегда будем любить друг друга", - говорит Паулина.