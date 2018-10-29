 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кусок кожи в подарок: девушка вырезала себе пупок и подарила парню "в знак любви"


фото: instablog9ja
Молодая мексиканка вырезала себе пупок, чтобы подарить своему парню в знак "вечной любви"

Об этом пишет Daily Mail.

23-летняя Паулина Касильяс Ландерос из Гвадалахары ( Халиско, Мексика) имела родственные проблемы из-за того, что семья не одобряла ее образ жизни и различные модификации тела, например, татуировки или разрез языка.

Из-за озлобленности она решила отрезать себе пупок, ведь, по ее мнению, это "то, что делает нас людьми", и подарила кусок тела своему тогдашнему парню Даниэлю, с которым встречалась в 2015 году.

Теперь девушка примирилась с семьей, а о решение отрезать пупок жалеет, и описывает его как "неразумное" и "импульсивное".

Девушка рассказала, что не была близка к семье, зато ее очаровывали модификации тела. "Я хотела очернить себя символическим образом, я хотела сделать что-то противоречивое", - рассказывает она.

В результате после операции молодая женщина столкнулась с осложнениями. "Я днями лежала в постели, не могла даже растягиваться, толкаться, вставать или смеяться", - рассказывает Паулина.

Несмотря на болезненную процедуру, у нее была конкретная цель: Паулина планировала превратить ее в "окончательный знак любви" к ее теперь уже экс-бойфренду Даниэлю Рамиресу.

"Я очень любила своего тогдашнего парня, он поддерживал меня в тяжелые времена, и он один из самых влиятельных людей в моей жизни", - говорит она.

"Я положила его в маленькую коробку вместе с запиской "Я люблю тебя", и это было очень эмоционально", - добавляет девушка. Она уверена, что парень навсегда сохранит пакет, ведь "он знает смысл этого поступка". "Мы сейчас хорошие друзья, но мы всегда будем любить друг друга", - говорит Паулина.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2018 понедельник

больше новостей

29 октября, 2018 понедельник

28 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать