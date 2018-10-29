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Крымчан не привлекут к ответственности за службу в армии РФ, - прокуратура


фото: pozvonimame
Прокуратура Автономной Республики Крым заявила, что не будет привлекать массово к уголовной ответственности жителей аннексированного Крыма, которых призвали в российскую армию

Об этом заяивла прокурор прокуратуры АРК Елизавета Дзигора, передает "Крым.Реалии".

По словам Дзигоры, уголовная ответственность может наступать только, если призванный гражданин совершил преступление в соответствии с украинским законом.

"Тот факт, что гражданин Украины находится на службе в Вооруженных силах России, безусловно, не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности по уголовному законодательству Украины", - сказала прокурор.

По ее словам, не существует ситуации, которая также распространяется в информационном пространстве, о массовом возможном привлечении граждан Украины к уголовной ответственности за службу в российской армии.

"И в случае, когда появляются факты, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии состава преступления, в каждом отдельном случае этот вопрос отрабатывается абсолютно по конкретным фактам", – отметила она.

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