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Количество зарегистрированных в Эстонии работников с Украины за год выросло вдвое


фото: err
С начала года, по состоянию на конец сентября, разрешений на краткосрочную работу и срочный вид на жительство в Эстонии получили более 12 тыс. украинцев. Это вдвое больше, чем в прошлом году, и в десять раз больше, чем в 2014-м

Об этом пишет ERR.

Как пояснил руководитель службы надзора за границей и миграцией Пихьясской префектуры Индрек Ару, количество нарушений, связанных с выплатой зарплат иностранным рабочим, при этом не уменьшилось.

По его словам, часть предприятий пользуются недостаточной осведомленностью в отношении работников, которые приезжают из-за границы, и выплачивают им меньшую зарплату, чем положено. Часто зарплата выплачивается в конверте.

Украинцы в 2017 году получили больше всего видов на жительство в ЕС.

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