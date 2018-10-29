Количество зарегистрированных в Эстонии работников с Украины за год выросло вдвое
29 октября, 2018, 16:18
С начала года, по состоянию на конец сентября, разрешений на краткосрочную работу и срочный вид на жительство в Эстонии получили более 12 тыс. украинцев. Это вдвое больше, чем в прошлом году, и в десять раз больше, чем в 2014-м
Об этом пишет ERR.
Как пояснил руководитель службы надзора за границей и миграцией Пихьясской префектуры Индрек Ару, количество нарушений, связанных с выплатой зарплат иностранным рабочим, при этом не уменьшилось.
По его словам, часть предприятий пользуются недостаточной осведомленностью в отношении работников, которые приезжают из-за границы, и выплачивают им меньшую зарплату, чем положено. Часто зарплата выплачивается в конверте.
Украинцы в 2017 году получили больше всего видов на жительство в ЕС.
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