Катастрофа самолета с 189 людьми в Индонезии. Все, что известно

29 октября, 2018, 17:50

Утром 29 октября близ западного побережья острова Ява в океан упал самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air с 189 людьми на борту

Как происходили события

Лайнер рейса JT-610 вылетел из аэропорта Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка около 6:20 по местному времени и исчез с радаров примерно через 13 минут после взлета.

Перед исчезновением самолета с радаров пилот запрашивал разрешение на возвращение в аэропорт Джакарты. По данным Метеорологического агентства Индонезии, погода была безопасной для полетов.

Кто находился в самолете

Среди 189 человек на борту были трое детей, два пилота, пять бортпроводников, а также, по данным BBC, не менее 20 чиновников министерства финансов Индонезии.

Консульская служба МИД Украины заявила, что украинцев на борту самолета не было.

Поисковая операция

Индонезийские власти сразу начали поисково-спасательную операцию. Индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям обнародовало видео с места падения самолета, где глубина достигает 30-40 метров. Крупные обломки самолета первыми увидели экипажи гражданских судов, которые находились вблизи места катастрофы. Спасатели нашли в море тела 6 погибших. По предварительным данным, в авиакатастрофе никто не выжил.

Serpihan pesawat Lion Air, JT 610 yang jatuh di Perairan Karawang banyak ditemukan mengapung di permukaan laut. Kapal USV Fulmar menemukan serpihan berupa pelampung, HP dan lainnya. Basarnas dibantu Kementerian Perhubungan, TNI, Polri & relawan terus lakulan evakuasi. pic.twitter.com/A4wjeoE5tl — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Jatuhnya pesawat Lion Air, JT 610 dekat di fasilitas Anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas di pantai utara Bekasi, Jawa Barat. Petugas PHE ONWJ melakukan evakuasi dan mengambil dokumentasi. pic.twitter.com/Xq0kQjAWe8 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Saat ini tim SAR Basarnas melakukan penyelaman dikoordinat 05 derajat 90' 361" S - 107 derajat 06' 618" E untuk mencari pesawat Lion Air, JT 610 yang jatuh di perairan Karawang Jawa Barat. pic.twitter.com/XK0UiSKyfH — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Что известно о самолете

Самолет Boeing 737 MAX 8 с бортовым номером PK-LQP произвели в 2016 году. Lion Air начала использовать самолет в августе 2018 года. MAX - новейшая модель одного из самых популярных в мире среднемагистральных самолетов Boeing 737. Их начали поставлять авиакомпаниям в 2017 году.

Руководитель авиакомпании Lion Air Эдвард Сирейт сообщил, что на одном из предыдущих рейсов на этом самолете обнаружили техническую неисправность, но ее исправили в штатном режиме. По словам Сирейта, Lion Air эксплуатирует еще 11 самолетов той же модели. Полеты других самолетов, которые не имели подобных технических проблем, приостанавливать не планируют.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, имеет более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 разных модификаций и три лайнера Airbus A330-300. Самолеты компании летают более чем в 120 направлениях. Предыдущая катастрофа самолета компании Lion Air произошла 13 апреля 2013 года: Boeing 737 не долетел до аэропорта Денпасар на острове Бали, приводнился и разломился на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.