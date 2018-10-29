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Кабмин планирует начать монетизацию субсидий с 1 января

По плану хотят провести монетизацию до осени 2019 года, то есть до наступления следующего отопительного сезона

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

"Саму монетизацию субсидий проведем в несколько этапов. Начинаем 1 января. Это очень серьезный процесс, который будет проходить впервые", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам министра, сэкономленные средства уже выплачиваются 1млн 300 тыс. хозяйств. В среднем, по 600-700 грн каждому домохозяйству.

Следующим этапом планируют перевести всех на лицевые счета. Именно туда будут направлять доплату государства за уплату жилищно-коммунальных услуг, а потом оттуда средства должны попадать теплопоставщикам и другим поставщикам коммунальных услуг.

Гройсман отметил, что реестр субсидий уже создали и напомнил, что общий объем адресной помощи, которую выделят в 2019 году, будет на 4 млрд грн больше нынешнего показателя.

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