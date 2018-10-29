Кабмин планирует начать монетизацию субсидий с 1 января
Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
"Саму монетизацию субсидий проведем в несколько этапов. Начинаем 1 января. Это очень серьезный процесс, который будет проходить впервые", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
По словам министра, сэкономленные средства уже выплачиваются 1млн 300 тыс. хозяйств. В среднем, по 600-700 грн каждому домохозяйству.
Следующим этапом планируют перевести всех на лицевые счета. Именно туда будут направлять доплату государства за уплату жилищно-коммунальных услуг, а потом оттуда средства должны попадать теплопоставщикам и другим поставщикам коммунальных услуг.
Гройсман отметил, что реестр субсидий уже создали и напомнил, что общий объем адресной помощи, которую выделят в 2019 году, будет на 4 млрд грн больше нынешнего показателя.
- Напомним, в Украине заработал публичный реестр получателей субсидий, в котором показан размер субсидии за все периоды.
- По словам министра социальной политики Андрея Ревы, монетизация устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике “государство-гражданин-производитель услуги”.
- Кабмин рассчитывает провести монетизацию субсидий в 2019 году в три этапа и заложил в проект государственного бюджета на 2019 год 55 млрд грн, как объем субсидий для населения
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