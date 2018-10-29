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Экзит-поллы на выборах в Гессене: большие потери партии Меркель и рывок ультраправых

В воскресенье, 28 октября, ХДС и Социал-демократы (СДПГ) понесли большие потери на парламентских выборах в федеральной земле Гессен

Об этом сообщает DW.

По данным экзит-поллов, ХДС получает 28% голосов, а СДПГ - 20%. Для сравнения: результаты этих двух партий на выборах в Гессене пять лет назад были соответственно 38,3% и 30,7%. Формально две партии выиграли выборы, но уровень падения поддержки среди избирателей очевиден - теперь все зависит от того, кто и как создаст коалицию в региональном парламенте.

Правые популисты из Альтернативы для Германии (АдН) впервые преодолели пятипроцентный барьер, сумев сразу взять около 12%. При этом АдН - единственная партия, с которой ни одна другая не хочет заключать коалицию в региональном парламенте Гессена.

По данным экзит-поллов, "зеленых" поддержали 19,5% избирателей, посткомунисты из Левой партии получают 6,5%.

Социологи объясняют такие значительные потери правящих партий недовольством избирателей работой берлинской правящей коалиции, сформированной в марте 2018 года.

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