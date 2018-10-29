Экспресс в "Борисполь" будет курсировать уже до конца ноября, - Омелян

29 октября, 2018, 14:45

Железнодорожный экспресс с Киевского вокзала до международного аэропорта "Борисполь" начнет курсировать уже в конце ноября

Такое, как передает Укринформ, пообещал в понедельник, 29 октября, министр инфраструктуры Владимир Омельян во время визита делегатов из 12 американских компаний.

"Полностью функционирование начнется до конца ноября. Сейчас основные работы уже завершены, еще вопрос пешеходного перехода от железнодорожной станции в аэропорту "Борисполь" до самого терминала D", - сообщил Омелян.

По его словам, в министерстве рассчитывают на стоимость КВТК в 80 гривен.

"На самом деле, это самый дешевый способ добраться до аэропорта" Борисполь". Мы верим, что со временем количество поездов будет увеличено, и мы будем ориентироваться на один спрос", - отметил министр.

Ранее, в начале августа, премьер Владимира Гройсман заявил, что строительство железнодорожного экспресса до "Борисполя" будет завершено 1 декабря.

Кроме того, в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины сообщали о визите представителей 12 крупных американских компаний в Украину для выгодных возможностей для инвестиций в украинскую экономику.