Экспресс в "Борисполь" будет курсировать уже до конца ноября, - Омелян
Такое, как передает Укринформ, пообещал в понедельник, 29 октября, министр инфраструктуры Владимир Омельян во время визита делегатов из 12 американских компаний.
"Полностью функционирование начнется до конца ноября. Сейчас основные работы уже завершены, еще вопрос пешеходного перехода от железнодорожной станции в аэропорту "Борисполь" до самого терминала D", - сообщил Омелян.
По его словам, в министерстве рассчитывают на стоимость КВТК в 80 гривен.
"На самом деле, это самый дешевый способ добраться до аэропорта" Борисполь". Мы верим, что со временем количество поездов будет увеличено, и мы будем ориентироваться на один спрос", - отметил министр.
Ранее, в начале августа, премьер Владимира Гройсман заявил, что строительство железнодорожного экспресса до "Борисполя" будет завершено 1 декабря.
Кроме того, в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины сообщали о визите представителей 12 крупных американских компаний в Украину для выгодных возможностей для инвестиций в украинскую экономику.
- Напомним, в феврале текущего года Кабмин поддержал разработанный ПАО "Укрзализныця" проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения в "Борисполь". Согласно проекту строительства, линия будет проложена от станции "Киев-Пассажирский", через станцию "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут.
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