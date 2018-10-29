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Экс-футболист сборной Украины не считает Россию агрессором


фото: ua.tribuna.com
Бывший футболист сборной Украины и "Шахтера" Алексей Гай заявил, что не считает Россию агрессором

Об этом сообщает "Трибуна".

На вопрос, существует агрессия России в отношении Украины, Гай ответил отрицательно.

"Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину либо повлиять, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. Наверху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия - агрессор. Свечу не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел ", - сказал Гай.

В декабре 2014 года Алексей Гай был единственным среди игроков, кто не захотел одеть футболку в поддержку украинской армии. Тогда перед матчем "Черноморец" - "Карпаты" обе команды вышли в футболках с надписью "Слава украинской армии".

35-летний Алексей Гай ранее играл в "Шахтере", "Ильичевце" и азербайджанской "Габале". С "Шахтером" полузащитник выигрывал Кубок УЕФА и шесть раз становился чемпионом Украины. Последним клубом Гая была российская "Кубань".

За сборную Украины хавбек сыграл 29 матчей и забил 1 гол.

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