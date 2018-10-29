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Джошуа не собирается драться с Усиком


фото: spiegel
Украинского боксера Александра Усика нет среди потенциальных соперников британца Энтони Джошуа в 2019 году

Об этом сообщает Boxingnews24.

По словам промоутера Джошуа - Эдди Хирна, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) вернется на ринг 13 апреля во Лондоне на стадионе "Уэмбли" в поединке против обладателя титула WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтеем Уайлдером из США.

Второй бой Джошуа планирует провести летом в США против американца Джарелла Миллера. В конце 2019 британец встретится с обязательным претендентом на титул IBF болгарином Пулевым на одном из футбольных стадионов Великобритании.

Таким образом, Джошуа не планирует в 2019 году встречаться с Александром Усиком. Украинец является абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и в следующем году планирует дебютировать в супертяжелом весе.

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