Джошуа не собирается драться с Усиком
Об этом сообщает Boxingnews24.
По словам промоутера Джошуа - Эдди Хирна, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) вернется на ринг 13 апреля во Лондоне на стадионе "Уэмбли" в поединке против обладателя титула WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтеем Уайлдером из США.
Второй бой Джошуа планирует провести летом в США против американца Джарелла Миллера. В конце 2019 британец встретится с обязательным претендентом на титул IBF болгарином Пулевым на одном из футбольных стадионов Великобритании.
Таким образом, Джошуа не планирует в 2019 году встречаться с Александром Усиком. Украинец является абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и в следующем году планирует дебютировать в супертяжелом весе.
- Александр Усик проведет следующий поединок 10 ноября в Манчестере против британца Тони Бэллью.
- Украинский боксер заявил, что заключил контракт с Эдди Хирном, чтобы добиться боя с Энтони Джошуа.
- Василий Ломаченко выразил уверенность, что Усик победит Джошуа.
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